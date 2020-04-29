Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi temizlik işlerinde çalışan 37 yaşındaki Adem Kandil, akşam saatlerinde çalıştığı çöp kamyonunun arka kısmından dengesini kaybederek düştü.
Burada lastik ile araç arasına sıkışan tahlisiz adam kamyon sürücüsünün kendisini fark etmemesiyle birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin uyarıları sonrası durdurulan kamyonun altından çıkarılan ve ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandil tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adem Kandil'in bir süre önce dünya evine girdiği öğrenildi.
Belediye işçisi çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybetti
29.04.2020 - 11:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 37 yaşındaki temizlik görevlisi çöp kamyonundan düştü. Sürücünün fark etmediği işçi kamyonun altında kalarak birkaç metre sürüklendi. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi temizlik işlerinde çalışan 37 yaşındaki Adem Kandil, akşam saatlerinde çalıştığı çöp kamyonunun arka kısmından dengesini kaybederek düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Belediye işçisi,çöp kamyonu,
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