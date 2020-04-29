Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki bir inşaat firmasında çalışanlardan birinin korona virüse yakalandığı anlaşılınca firmaya ait şantiyede kalan işçilerin tamamı karantina altına alınmıştı. 27 işçi, İslahiye ve çevre ilçelerden olmaları sebebiyle İslahiye‘de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulun öğrenci pansiyonlarına yerleştirilmişti. Karantinaya alınan işçilerin ihtiyaçlarını 14 gün boyunca okul idaresindeki öğretmenlerin ve kaymakamlığa bağlı olan Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşıladığı bildirildi. Karantina süreleri biten işçiler, arkadaşları ve kendileri ile ilgilenen öğretmenler ile vedalaşarak evlerine gitti.

Karantinada kalan ve kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen işçiler, "Burada 14 günümüz çok iyi geçti ders çalıştık. Top oynadık, bize futbol topu da verdiler, mesafemizi koruyarak futbolda oynadık. Çok güzel geçti. Ders çalıştık, güzel zaman geçirdik, yemeklerimiz çok iyiydi dört çeşit yemek geliyordu. Yani tüm ihtiyaçlarımız vefa grubu olsun Mehmet hoca olsun eksik etmiyordu" diye konuştu.