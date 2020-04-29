Kaza, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylaya traktörüyle göç için eşya bırakan Hasan Ç. (35), traktörün freninin patlaması sonucu kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden 20 metre uzaklıktaki araziye fırlayan ve ardından belinde ve kaburgasında kırıklar oluşan sürücü, kaza yerine gelen hava ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı
29.04.2020 - 20:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da freni patlayan traktör kayaya çarptı, sürücü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fren,traktör,yaralı,
700475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700475.aspx
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