Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan A.İ’ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, jandarma eşliğinde köye tekrar götürüldü.