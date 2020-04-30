Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan A.İ’ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, jandarma eşliğinde köye tekrar götürüldü.