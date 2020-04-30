Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Karantinadan kaçan A.İ’ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, jandarma eşliğinde köye tekrar götürüldü.
Karantinadan kaçan köylüye 3 bin 150 lira ceza
30.04.2020 - 00:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,köylü,ceza,
700509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700509.aspx
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