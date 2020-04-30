Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BABASI İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Yardımçığlıklarına koşuldu

Sağlık Bakanlığı, gerek yurt içinde gerek yurt dışında vatandaşlarımızın ‘imdat’ çağrılarına anında cevap veriyor. Son örnek Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden geldi. Arıklar Mahallesi’nin yaşayan Didem Demir (11) yataktaki hasta babası Hasan Demir’in yanında çektiği video ile yardım istedi. Sosyal medyadan gözyaşları içinde babasının durumunu anlatan Demir “Onun vücudu beton gibi ve hasta. Allah rızası için gelin yardım edin. Onu çok seviyorum” sözleri sonrası bakanlık anında devreye verdi. Kronik eklem hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Demir, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İhtiyaç sahibi aileye yardım için birçok kurum da sıraya girdi. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ın ziyaret ettiği küçük Didem “Şu an çok mutluyum. Tedavisi sürüyor. İyileşecek o” dedi.

SEDA YURDA DÖNDÜ

Bu defa sevinçten ağladı

Seda Yavaş, mart ayının başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan’a gitti. Seda Yavaş, koronavirüs salgının patlak vermesiyle yurda dönemedi. Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart’a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan’da mahsur kaldı. Gözyaşları içinde çektiği bir video ile Yavaş “Çocuklarıma, aileme dönmek istiyorum” diye yetkililerden yardım istedi. O sese kulak verildi, planlanan bir uçuşla Seda Yavaş Türkiye’ye getirildi ve İzmir’de karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti.