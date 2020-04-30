Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ticari taksi ile Adana'dan Mersin'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu taksiyi D-400 Karayolu üzerinde takibe alan jandarma ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, renkli reçete ile verilen sentetik eczaya tabi 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin Silifke ilçesinde yaptıkları bir başka çalışmada 3 gram toz esrar ele geçirilirken, Erdemli'de bir şahsın evinin bahçesinde ise 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.