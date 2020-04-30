Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 67 yaşındaki kadın, koronovirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Kısa sürede hastalığın tüm belirtilerini gösteren kadın, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 22 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan kadının yataklı servise alınmasına karar verildi.

Koronavirüsü testleri negatife dönen ve virüsü yenen kadın, odasına alındığı sırada kendisi ile 22 gün boyunca yakından ilgilenen doktor ve sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.

Önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenilen kadının görüntüleri Düzce Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.