Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muratdere Köyü ormanlık alanında tomruk sürüklerken meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan Köy Muhtarı Fazlı Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeninin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.