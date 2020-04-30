Siirt Devlet Hastanesinde koronavirüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.
Öte yandan taburcu olan vatandaşlar, evlerinde 14 gün izolasyonda kalacak.
Koronavirüsü yenen 75 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 - 18:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 79, 80, 87 yaşlarındaki hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Siirt Devlet Hastanesinde koronavirüs testleri pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan 3 hasta tedavilerinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 3 hastayı alkışlarla evlerinde uğurladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : korona,tedavi,alkış,taburcu,story_,
700695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700695.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER