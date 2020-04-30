Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 485,22 puanlık azalışla 101 bin 110,11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,26 arttı.