Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 485,22 puanlık azalışla 101 bin 110,11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,26 arttı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
30.04.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,48’lik düşüşle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
700697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700697.aspx
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