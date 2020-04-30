Edinilen bilgiye göre Gaziantep akşam 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasının ham madde bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayılırken, yangını gören fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'te iplik fabrikasında korkutan yangın
30.04.2020 - 22:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : gaziantep,iplik fabrikası,yangın,
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