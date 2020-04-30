Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye'de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen "Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM’lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarı yaptı.
Hatay'da Suriyelilerin ATM kuyruğu
30.04.2020 - 22:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,suriye,atm,
700748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700748.aspx
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