Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da öğle saatlerinde yağmur başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız süren yağmur nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’ndeki 1800. Sokağı su bastı. Evlerinin bahçeleri su dolan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıktı. Ancak sokağı da su basması nedeniyle vatandaşlar yetkililerden yardım isteyip duruma tepki gösterdi.

Bu sırada Levent Mahalle Muhtarı Karani Omput sokağa gelerek ızgaraları kontrol etti. Vatandaşlarda muhtar yardım etti. Omput, sokaklarının kış mevsimindeki yoğun yağışlarda da sular altında kaldığını ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Bu sırada sokakta bazı çocuklar birbirlerine ayaklarıyla su atarak oyun oynadı.

Öte yandan kentteki yoğun yağıştan dolayı Kürkçüler Mahallesi’nde de birçok sokağı su bastı. Ayrıca Yüreğir İlçesi’ne bağlı Akarca Mahallesindeki karpuz ekili 27 dönüm arazide sular altında kaldı.