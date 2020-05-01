Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi'nde çapa motorunun arkasına taktığı tanker ile kayısı bahçesinde ilaçlama yapmaya giden Ahmet Turan Şekerci (70) dönüş yolunda yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucunda hayatını kaybederken, kazada 1 kişide yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ahmet Turan Şekerci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.