Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi’nde Samandağ Belediyesi temizlik işçisi Yaşar Paşa derenin kenarında bulunan çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Paşa, jandarmanın yardımıyla dereden çıkartıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Hatay Yeni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Paşa’nın hayati tehlikesi devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.