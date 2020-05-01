Edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi’nde Samandağ Belediyesi temizlik işçisi Yaşar Paşa derenin kenarında bulunan çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Paşa, jandarmanın yardımıyla dereden çıkartıldı.
Olay yerine gelen ambulansla Hatay Yeni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Paşa’nın hayati tehlikesi devam ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Temizlik işçisi çöp konteynerini boşaltmak isterken dereye düştü
01.05.2020 - 22:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen temizlik işçisini jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi’nde Samandağ Belediyesi temizlik işçisi Yaşar Paşa derenin kenarında bulunan çöp konteynerini boşaltmak isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Paşa, jandarmanın yardımıyla dereden çıkartıldı.
Kaynak: İHA
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