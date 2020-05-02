Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içerisindeki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Yeşildere Mahallesi 2.863 Sokak’taki marketten çıkan anne Özlem Mum, geldiğinde oğlunun ‘anne telefonu aldılar’ diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, sokağa çıkma kısıtlaması gününde yürüyüş mesafesi dışında alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle kadına 3 bin 150 TL para cezası kesti. Ceza yazmaması için uzun süre polise dil döken Mum, başarılı olamayınca "Bana en yakın market burasıydı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonum çalındı. Bir de üstüne para cezası yedim. Keşke aramasaydım polisi” dedi. Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.