Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de TEM otoyolu da boş kaldı. Polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek belgeleri inceledi. Otoyolda görüntülenen araçlar da sürücüler belgesiz trafiğe çıkmadı. Öte yandan, trafik denetimler drone ile havadan görüntülendi.