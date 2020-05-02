İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de TEM otoyolu da boş kaldı. Polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek belgeleri inceledi. Otoyolda görüntülenen araçlar da sürücüler belgesiz trafiğe çıkmadı. Öte yandan, trafik denetimler drone ile havadan görüntülendi.
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor
02.05.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sokağa çıkma kısıtlaması,koronavirüs,polis,tedbir,
701039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701039.aspx
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