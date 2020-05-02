Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Zile kara yolu üniversite kavşağında Ozen Çelen (21) idaresindeki 05 LR 878 plakalı otomobil yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri üniversiteli gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Zafer Çelen ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İstanbul’da üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen gencin korona virüs salgını önlemleri kapsamında memleketine gelerek ailesinin yanında kaldığı kaydedildi.