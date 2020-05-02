Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden 82 yaşındaki M.M’nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.
Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.