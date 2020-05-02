Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin 11 Ocak 2020 günü ikametlerinden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte kurtarma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "16 Ocak 2020 gününden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme, iz takip köpekleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da kayıp şahısların arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilmiştir. Kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalar yapılmış olmakla birlikte çığ tehlikesi nedeniyle bahse konu çalışmalar yavaş ilerlemiştir. Geçen süre zarfında kayıp vatandaşlarımızın bulunmasına yönelik olarak arama ve kurtarma faaliyetlerine, olumsuz hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edilmiş, yaşanan süreç, ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilmiştir. Kayıp şahısların yakınları tarafından, 20 Mart 2020 günü bir kadına ait cansız bedene ulaşıldığının jandarma birimlerine haber verilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde 21 Mart 2020 günü jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve TEM ekipleri helikopterle bölgeye intikal ettirilmiştir. Bölgede yapılan olay yeri incelemesinde, kayıp bayan şahıs Şimuni Diril’e ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Kovankaya köyünün yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklığındaki kuzeybatı kısmında bulunmuş, cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi morguna nakledilmiş olup, yapılan otopsi sonrası savcılık tarafından ailesine teslim edilmiştir. Olayla ilgili olarak Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikata ve diğer kayıp vatandaşımız Hürmüz Diril’in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Kayıp vatandaşımız Hürmüz Diril’in bulunması amacıyla, 28-29-30 Nisan 2020 tarihlerinde jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme ve TEM ekipleri ile havadan ve karadan geniş kapsamlı arama faaliyeti icra edilmiş, dere yatakları, kayalık ve ağaçlık bölgeler detaylı aramaya tabi tutulmuş ancak herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat devam ettirilmektedir" denildi.