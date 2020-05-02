Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan Bilgiye göre, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, olay yerinden kaçan şahıslara yönelik 5 ikamette yapılan aramalarda; 22 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet captagon, 1 adet şasesi kazınmış motosiklet iskeleti ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçaları ele geçirildi.

Kavgaya karışan şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlalden 47 bin 250 TL idari yaptırım uygulanırken gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.