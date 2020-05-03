Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçelerden biri olan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklarda kimse bulunmazken, sınır hattındaki bölgeler de sessizliğe büründü.
Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik
03.05.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. Kısıtlamanın olduğu bölgedeki sınır hattı da sessizliğe büründü.
Etiketler : Kısıtlama,
701318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701318.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER