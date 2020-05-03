Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir’e bağlı Gümüşçay Mahallesinde 19 Nisan günü başlatılan 14 günlük karantina süresi, bugün yapılan Alaşehir Hıfzıssıha kararıyla 15 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. 19 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs hastalarının tespit edilmesi sonucu başlatılan karantina süresi, Alaşehir Hıfzıssıhha kurulunun bugün yaptığı toplantı sonunda, "Alaşehir Gümüşçay Mahallesinde koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, 03 Mayıs 2020 günü saat 24.00'ten sonra 15 Mayıs 2020 günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır." denildi.

Karantina süresince jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor.