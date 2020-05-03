Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde görev yapan Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, koronavirüs tanısı konulmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır tedavi uygulanan ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar’ın taburcu edilmesine karar verildi.
Sağlık çalışanları, meslektaşı Akpınar’ı tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. Akpınar da kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına sevinç gösterisinde bulundu.
Koronayı yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
03.05.2020 - 19:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de yeni tip koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Şevket Hüseyin Akpınar, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü’nde görev yapan Uzman Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, koronavirüs tanısı konulmasının ardından aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 aydır tedavi uygulanan ve yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan Akpınar’ın taburcu edilmesine karar verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : covid-19,doktor,taburcu,
701368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701368.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER