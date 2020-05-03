Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karacabey ilçesindeki Ulu Cami'deki görevli imam, akşam ezanını 6 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, Karacabey’deki bütün camilerde aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bu nedenle oruçlarını 6 dakika erken açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 85 bin nüfuslu Karacabey ilçesinin sakinleri, "Orucumuzu ezana göre açtık. Ezan erken okununca 6 dakika orucumuzu erken açmış olduk. Biz hocaya göre hareket ettik. Herkes şimdi birbirine soruyor ne olacak diye. Ardı ardına 3 kere ezan okundu. Ama herkes ilk ezana göre orucunu açtı” ifadelerini kullandı.

Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, “Değerli Karacabeyliler, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bugünkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor” şeklinde konuştu.