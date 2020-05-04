Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aydınpınar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ABC 055 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında üç dükkana çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada, otomobil ile iş yerlerinde hasar meydana geldi.