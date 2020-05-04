Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale ilçesinin 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir ailedeki 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç ve Örmetaş mahalleleriyle Poyrazalan mezrasının da karantina altında olduğu belirtildi.