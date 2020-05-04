Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında toplu iftar ve toplu sahur etkinlikleri yasaklanmasına rağmen, ilçede toplu iftar programlarının düzenlendiğini açıklayan Bursa Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada "Sevgili hemşehrilerim maalesef koronavirüsle el ele iftar programlarına... Son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vak'alarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif korona vak'alarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vak'alarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiçbir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim" dedi.

"Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız"

Konuyla ilgili bir açıklama da Keles Kaymakamı Kübra Teymur’dan geldi. Kaymakam Teymur yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehdidine karşı mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbirleri almasına karşın Ramazan ayında verilen iftar yemeklerinden dolayı devletimizin almış olduğu sosyal mesafe yasağına ters hareket edilmekte olup verilen iftar yemekleri dolayısıyla vak'alarda da artış olmaktadır. Hayatlarınız bizim için değerlidir. Lütfen devletimizin aldığı yasaklara uyup bu Ramazan ayında siz sevgili vatandaşlarımızın iftar yemeği düzenlememesi ve misafir kabul etmemesi, virüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız. Hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu.