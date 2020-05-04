Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.