TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.