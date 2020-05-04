TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu kontrolden çıktı
04.05.2020 - 17:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan,hafriyat kamyonu,trafik kazası,
701578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701578.aspx
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