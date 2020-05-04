Sivas merkeze bağlı İnceağa köyünde meradaki hayvanlarının yanına giden Metin Polat (47) yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan enerjiyle çarpılarak kendinden geçti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Polat'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polat'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yıldırım çarpan kişi öldü
04.05.2020 - 17:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : yıldırım çarpması,
701582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701582.aspx
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