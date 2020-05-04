Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 bin nüfusun bulunduğu köyde 15 Nisan’da 2 mahallede başlayan karantina, vakaların artışı sonrası genişletilmişti. Son olarak 21 pozitif vakanın tespit edildiği Cumayanı köyünde, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumayanı köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 18 Mayıs saat 00.00’a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.