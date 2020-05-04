FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı
04.05.2020 - 20:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Antalya,
701621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701621.aspx
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