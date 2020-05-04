Koronavirüs salgını sebebiyle Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri No:10 ve No:19 numaralı binalar için 17 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alıdı. Binalar da karantina tarihinden itibaren 18 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararı bugünden itibaren kaldırıldı.
Ordu’da karantinalı bölge kalmadı
04.05.2020 - 21:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Korgan ilçesindeki iki binada 18 gün önce alınan karantina kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ordu,karantina,bölge,
701635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701635.aspx
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