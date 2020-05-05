Antalya’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin merkez ilçelerinde Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde doluya dönüşen yağış vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" dedi.
Antalya’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
05.05.2020 - 00:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Aksu ilçesine akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda zarara neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden üretici, “Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, üzümler ziyan oldu” dedi.
Etiketler : Antalya,
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