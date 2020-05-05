Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın ünlü şairlerinden Âşık Yunus’un Yıldırım ilçesinde binalar arasında kalan tarihî türbesi için Belediye harekete geçti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Âşık Yunus maalesef bugüne kadar bizler tarafından gölgede bırakılmış bir değerimiz. Yeşil Külliyesi ile Emîrsultan Külliyesi arasındaki türbeye ancak dar bir geçitten ulaşılabiliyor. Türbenin etrafını açmak için çalışma başlattık. İlk etapta bir noktada yıkım çalışması gerçekleştirerek türbe alanını meydana çıkararak ulaşımı da kolaylaştırmış olacağız. Bununla ilgili kamulaştırma sürecini başlattık. Kamulaştırma sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Akabinde bir nebze olsun türbe bölgesine nefes aldırmış olacağız. İnşallah ilerleyen dönemlerde de daha geniş bir şekilde bir mekâna ve imkâna kavuşturacağız” diye konuştu. Mahlas olarak ‘Âşık Yunus’u kullanan şair, 15. yüzyılda Yıldırım Bayezit Han, Çelebi Mehmet ve İkinci Murat devirlerinde yaşadı. Yunus Emre’ye mal edilen ‘Canım kurban olsun senin yoluna; Sordum sarı çiçeğe, Dertli dolap’ gibi şiirler aslında Âşık Yunus’undur.