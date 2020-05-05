Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Dörteylül Mahallesi Dikimevi caddesinde üzerinde bulunan Oral apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan 73 yaşındaki Kadir S.’nin evine gelen askeri kıyafetli dolandırıcı şahıs, kendini jandarma komutanı olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı adamın cinayete karıştığı söyleyerek kandırdı. Yaşlı adama ait 13 Bin TL’yi ve 3 altın bileziği alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine Altuntabak polis merkezi amirliği ve yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği dolandırıcıyı yakalamak üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini almak üzere Altuntabak polis karakoluna götürdü. Yaşlı adamın ‘Başımıza bu işte geldi’ diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.