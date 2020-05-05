Manisa Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli’nin Karaağaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
05.05.2020 - 23:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Etiketler : Manisa,
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