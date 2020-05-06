Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mehmet S'ye (25), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet S, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra otomobille kaçtığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.