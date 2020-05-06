Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 07.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolmabahçe’den Beşiktaş istikametine seyreden 34 PJ 8781 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk G.(19) virajı döneceği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, tretuvara çıktıktan sonra yaklaşık 80 metre sürüklenerek ağaca çarptı. Otomobilin yön tabelasına saplanarak durabildiği kazada, sürücü G. araçtakiler Bedirhan B.(19), Rushana A.(27) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Kazada sonucu hava yastıklarının da patladığı görüldü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Otomobile saplanan yön tabelası ve ağaçtaki hasar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.