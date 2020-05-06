Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un doğusunda bulunan Tacura bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.
Hafter güçleri Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı
06.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : hafter,Trablus,saldırı,
702042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702042.aspx
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