Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bafra Kaymakamlığı emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı denetim ve kontrollerde 26 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yasağa aykırı hareket eden toplamda 15 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 16 bin 617 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 3 bin 180 TL, 2 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 1578 lira, 2 pazar esnafına da maske takmamaktan 1 bin 578 TL para cezası uygulandı.