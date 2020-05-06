Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, il genelinde herhangi bir yetki ya da izin belgesi bulunmayan şahıslar tarafından akaryakıt ürünlerinin toplandığı ve sonrasında piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler elde edildi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde park halinde bulunan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada 1 adet akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj pompa ve bu pompaya bağlı hortumlar ile 3 adet bin 200 litre kapasiteli IBS tanklarından toplamda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan H.C. hakkında işlem başlatıldı.
Antalya’da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
06.05.2020 - 21:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Aksu ilçesinde park halinde bulunan kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, il genelinde herhangi bir yetki ya da izin belgesi bulunmayan şahıslar tarafından akaryakıt ürünlerinin toplandığı ve sonrasında piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler elde edildi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde park halinde bulunan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada 1 adet akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj pompa ve bu pompaya bağlı hortumlar ile 3 adet bin 200 litre kapasiteli IBS tanklarından toplamda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,kamyonet,akaryakıt,
702104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702104.aspx
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