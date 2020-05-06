Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmıştı. Mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten de görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün vaka sayısının 15’e çıktığı mahallede taziyeyi kurup yemek veren taziye sahibi ile taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafeyi ihlal etmelerinden dolayı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda taziye sahibi ile taziyeye katılan bir sağlık çalışanın da koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır" denildi.