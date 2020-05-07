Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri dâhilinde 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler, 11 Mayıs itibarıyla tekrar açılacak. Yeni dönemde yeni kurallar işleyecek. Buna göre tek kullanımlık tıraş malzemeleri, havlular ve önlükler kullanılacak. Her tıraş sonrası malzemeler ve koltuklar dezenfekte edilecek, sosyal mesafe korunacak, randevu usulü çalışılacak. İşbaşı yapmalarına birkaç gün kalan dükkân sahipleri de bu şartları yerine getirmek için kolları sıvadı. Dükkânlarda temizlik çalışmaları başladı. Randevularda da yoğunluk yaşandı. Biriken iş yükünü karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduklarına değinen İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz “Esnaf hazır, yaşanabilecek yoğunluk sıkıntı oluşturmaz. Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. Ben üç dört günlük randevu listesinin dolduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Berberlerde fiyat artışı olmayacağını vurgulayan Akyüz, 20 yaş altındaki yardımcı elemanlara ve 65 yaş üstü meslektaşlarına ilişkin de düzenleme yapılmasını istedi. Tokat’ta kuaförlük yapan Menderes Bayır ise tek kullanımlık malzemeler sebebiyle maliyetlerin artacağını ve bundan ötürü ücretlerde artış olacağını dile getirdi. Bayır “Sadece bir müşteri için 10-15 liralık malzeme kullanmak mecburiyetinde kalacağız” dedi.

SAKAL TIRAŞI VE CİLT BAKIMI ŞİMDİLİK YASAK

İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin çalışma esaslarıyla ilgili genelge gönderdi. Buna göre, berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak. Böyle yerlerde çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek.

Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri de geçici süreliğine verilmeyecek.

Bakanlığın diğer genelgesinde de 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç hâlinde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek. Aynı şekilde 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaşındakiler ise 15 Mayıs günü 11.00-15.00 saatlerinde maske takıp sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.