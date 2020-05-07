Toktaş, oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi ama bütün çabalara rağmen çocuk kurtarılamadı. Ölüm sebebi olarak raporunda nefes yetersizliği yazılan Kasım, Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Definden 11 gün sonra polise teslim olan Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti “Sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. On beş dakika bastırdım. Oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim” sözleriyle soğukkanlı bir şekilde anlatan Toktaş “Oğlumu sevmiyordum. Sinir krizi geçirerek öldürdüm” ifadesini kullandı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. BURSA İHA
Eski futbolcu beş yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
07.05.2020 - 03:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2008-2009 yıllarında Süper Lig ekiplerinden Hacettepespor’da top koşturan Cevher Toktaş, koronavirüs şüphesi sebebiyle beş yaşındaki oğlu Kasım’ı 23 Nisan’da Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürdü ve yanında refakatçi olarak kalmaya başladı.
Etiketler : cinayet,
702147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702147.aspx
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