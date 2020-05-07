Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toktaş, oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi ama bütün çabalara rağmen çocuk kurtarılamadı. Ölüm sebebi olarak raporunda nefes yetersizliği yazılan Kasım, Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Definden 11 gün sonra polise teslim olan Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti “Sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. On beş dakika bastırdım. Oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim” sözleriyle soğukkanlı bir şekilde anlatan Toktaş “Oğlumu sevmiyordum. Sinir krizi geçirerek öldürdüm” ifadesini kullandı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. BURSA İHA