Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgininda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için en çok tartışılan konuların başında C vitamini ve çeşitli beslenme modelleri geliyor.

Acı biberin acı olmasını sağlayan "kapsaisin" maddesinin Türk halkı tarafından yoğun tüketildiği, bu maddenin antiviral etki göstermesi nedeniyle salgındaki tablonun iyileşmesine etkisi olabileceğinin araştırılması yönündeki görüşlere uzmanlar temkinli destek verdi.



Hiçbir besin maddesinin tek başına viral enfesiyonlara çare olmayacağının altını çizen uzmanlar, “kapsaisin"in yararlı ancak sihirli olmadığını söyledi.

Onkoloğun görüşü

Tıbbi onkolog Doç. Dr. Hilmi Kodaz, “Türk toplumu acı biber ve yemeklerde C vitamini yönün'den zengin narenciye gibi birçok baharat tüketir. "Kapsaisin'in (aci biberin acı olmasını sağlayan 'madde) olası ön antiviral etkileri, koronavirüs üzerinde daha ileri tasarlanmış çalışmalar ile değerlendirilebilir” demişti.

Uzmanlar, bu görüşü Milliyet'e değerlendirdi:

'Dar açıdan bakılmamalı'

Prof. Dr. Erdem Yeşilada: C vitamini ile Covid-19 meselesinin birlikte konuşulmasını olumsuz buluyorum. Günlük 90 miligrami geçmemesi gereken beş gram gibi yüksek dozlarda verilebiliyor. C vitamini içeren besinler bağışıklığımızı güçlendiriyor ancak takviye olarak aşırı dozda C vitamini alınması başka sorunlara yol açabilir. Yediğimiz her şeyin tedavi edici şeklinde bir düşünce yapısı sorunlara çok dar açıdan bakmakla eşdeğerdir. Aşırı kırmızı biber tüketmek hemoroid veya mide sorunlarına yol açabilir. Kırmızı biberin metabolizmayı güçlendirip Covid-19'a etki edeceğine yönelik söylemler beni tatmin etmiyor. Çörek otu, portakal, lahana, brokoli, karnıbahar, turp, roka bağişikliği güçlendirir. Keza acı biber hiçbiri sihirli değnek değildir.

'Reaksiyona neden olabilir'

Prof. Dr. Fatma Çelik: Beslenme, üzerinde en çok spekülasyon yapılan konudur. Kırmızı biber özelinde konuşacak olursak, içeriğindeki kapsaisin, çok iyi A ve C vitaminine sahiptir. Ancak acı biberin tek başına virüslere iyi geldiğini söylemek doğru olmaz. Tedavi ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesi kombine ilerler. Bazen bazı gıda maddeleri romatizmal hastalıklar, sedef veya haşimato gibi sorunları tetikleyebilir. Bir besin maddesi insanlarda olumlu veya olumsuz onlarca reaksiyona neden olabilir.

'Bilim dünyası araştırmalı'

Prof. Dr. Osman Erk (İstanbul Tip Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Kapsaisinin güçlü antibakteriyel özellikler içerdiğine dair birçok yayın mevcut. Kronik burun tıkanıklıklarını önlediğine yönelik bulgular da var. Doğal kapsaisinin lösemik hücrelerin büyümesini engellediğine dair görüşler de söz konusu. Ama bir besin içeriğinin terk başına viral hastalıklara iyi geldiğini söylemek mümkün değil. Bilim dünyası bu maddenin sağlık yönünden olumlu veya olumsuz etkileri üzerinde çalışmalar yapmalıdır.

‘Bağışıklığı güçlendirir'

Tuba Kayan Tapan: Metabolizmanın güçlendirilmesi için biber türleri en önemli vitamin kaynaklarıdır. Kırmızı biber hem A hem C vitamini açısından zengindir. Direnç kazanmamıza katkı sağlar. Ama kapsaisinin tek başına etkili olduğunu söylememiz söz konusu olamaz. Fazla tüketilmesi de mide problemi doğurabilir.