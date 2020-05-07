Korona virüs kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayanlara karşı denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Hendek ve Akyazı ilçelerinde polis ekipleri, açık olduğundan şüphelendikleri adreslere baskın düzenledi. Baskında, iş yeri içerlerinde oyun oynadığını tespit eden ekipler, kapatma yasağına uymayan kahvehane sahibiyle sosyal mesafe kuralını ihlal eden 25 kişiye toplamda 78 bin 750 TL idari para cezası uyguladı.
Sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye ceza kesildi
07.05.2020 - 13:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde korona virüsü tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede oyun oynayan 25 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sosyal mesafe,kural,ceza,
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