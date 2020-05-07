Edinilen bilgilere göre olay, Sütlüce Bademlik Camii önünde yaşandı. İki kişiyi cadde ortasında kurşunlayan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırıya uğradı
07.05.2020 - 15:22 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda iki kişi silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beyoğlu,silahlı saldırı,
702319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702319.aspx
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