Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İkizce ilçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri’nde çeşitli sebeplerleyapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Ayrıca muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Küme Evleri yerleşim ünitesinin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.