Ay’ın dünyaya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi ‘Süper Ay’ olarak isimlendiriliyor. 2020’nin ilk Süper Ay’ı 9 Şubat’ta, ikincisi 9 Mart'ta, üçüncüsü ise 8 Nisan’da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülendi.
Bursa'da yılın son Süper Ay’ı
07.05.2020 - 23:29 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağışlı havanın ardından gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu. Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle doyumsuz görüntü oluşturdu.
Etiketler : Bursa,
702408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702408.aspx
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